A Roma riapre il Fiamma, sarà ancora un cinema e polo multifunzionale

, 19 feb. (askanews) – Ildi Via Bissolati ariaprirà eun. La gestione della storica multisalacurata da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini dell’Associazione Culturale Playtownche da oltre vent’anni si occupa di promuovere ile l’audiovisivo. La sala, chiusa dal 2017, è stata acquisita dal gruppo Caroli dell’imprenditore Floriano Caroli, già promotore in passato di iniziative legate al mondo dell’arte e della cultura, che l’ha rilevata dal Centro Sperimentale con l’obiettivo di riaprirla e farla tornare ad essere un punto di riferimento non solo per il quartiere ma per tutto il pubblicono, con spazi di aggregazione culturale e sociale. Ilnon solo unma unche terrà conto sia dell’importanza storica del primo multisala della Capitale (ospitò le anteprime di capolavori come “La dolce vita” il 4 febbraio del 1960 e “8 ½” il 13 febbraio del 1963 ma anche la prima edizione dei David di Donatello nel 1956) che di un progetto innovativo legato aldi qualità, alla scoperta di nuovi talenti, alle nuove forme di espressionetografica e alla valorizzazione del patrimonio di oggi e di ieri.