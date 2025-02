Iodonna.it - A poco meno di un anno da Milano Cortina 2026, la mostra di Fondazione Bracco propone 20 ritratti di grandi donne di sport italiane. Mentre una ricerca sulla rappresentazione del femminile a Parigi 2024 ci invita a fare (ancora) meglio

Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni. Da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono alcune delle 20ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, protagoniste dellaUna vita per lo. Volti e conquiste delle 100esperte organizzata dae presentata oggi a Palazzo Marino. Non solo atlete ma anche dirigenti apicali di organizzazioniive e attiviste impegnate per un libero accesso alla praticaiva.: parte il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali X Una vita per lo