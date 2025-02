A Milano il salone internazionale della calzatura | in vetrina 853 brand 438 in arrivo da 28 Paesi

Leggi su Ildenaro.it

Innovazione nelle tecniche produttive e negli store, originalità nello stile, attenzione alla sostenibilità. Sono solo alcune delle caratteristiche di un sistema calzaturiero in evoluzione continua, che troverà la sua ribalta nella prossima edizione di Micam, ilin programma a Fieradal 23 al 25 febbraio 2025.Con 853di cui 415 italiani e 438 internazionali da 28, la manifestazione si conferma un evento dal respiro globale, presentandosi con la sua carica di prestigiose novità di prodotto, a confermaimportante campagna di incoming.Anche in questa edizione saranno presenti in fiera le novità delle migliori aziende internazionali e un’ampia rappresentanza di tutti i distretti manifatturieri italiani che fanno grande il Made in Italy nel mondo e che presenteranno ai buyer le loro proposte dallo stile inconfondibile.