Linkiesta.it - A Messina, Francesco Arena sta cambiando il senso del pane

Leggi su Linkiesta.it

Il rapporto tra il territorio e il mare è il tema scelto per il Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2025, l’evento internazionale che prenderà il via il prossimo maggio a Venezia.Tra i progetti più rilevanti esposti all’Arsenale (una delle aree dell’evento) spicca già quello sulla riqualificazione urbana del lungomare di: il piano del nuovo waterfront della città dello Stretto che, per molto tempo, si è vista privata del rapporto con il mare in molti suoi punti strategici, nonostante sia la città con il maggiore sbocco marino in Italia: 54 chilometri di costa.Ma cosa c’entrano l’architettura e il waterfront con l’enogastronomia di una città?L’identità gastronomica di una comunità dipende molto dalla sua posizione geografica, che determina sicuramente la disponibilità degli ingredienti, e dalla sua storia, attorno cui si costruiscono usi e tradizioni plasmate dal tempo e dagli eventi.