Lanazione.it - A Firenze la presentazione di "Dugo e le stelle"

, 19 febbraio 2025 - Dopo “Mare in fiamme” Francesco Troccoli torna a raccontare le storie dei grandi attraverso lo sguardo dei bambini, in un nuovo romanzo che intreccia le fila della storia italiana con vicende di attualità. Appena uscito in tutte le librerie “e le” (collana Omero) verrà presentato il 22 febbraio aal Libraccio di via de’ Cerretani 16r, alle ore 11.30. Insieme all’autore interverranno la giornalista Amarilda Dhrami e Sabrina Danielli, artista e insegnante di scuola dell’infanzia. Come si legge in una nota “il protagonista della storia, Ferdi, ha sette anni ed è un rom. In piena notte si sveglia nella roulotte in cui dorme con il fratello più grande, Tadeus; il campo in cui vivono alla periferia di Pavenza, immaginaria città del nord, è stato dato alle fiamme da una banda di neonazisti.