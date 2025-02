Gamberorosso.it - A Bordeaux è crollo produttivo: una vendemmia così poco abbondante non si vedeva dal 1991

Che la2024 in Francia non sarebbe statasi era capito dall'estate scorsa, ma che asi sarebbe registrato il raccolto più scarso dalera meno prevedibile. Il dato definitivo sui volumi prodotti nel grande distretto transalpino, il più esteso per i vini Dop in Francia, certificano unimportante. Il -14 per cento comunicato dall'ente interprofessionale bordolese è figlio sia di un clima avverso sia della campagna di estirpo dei vigneti sostenuta dal governo, su richiesta della filiera vitivinicola.Vigneto meno esteso da 40 anniNel dettaglio, secondo i dati delle Dogane riportati dall'agenzia Afp, nel 2024 sono stati prodotti 3,3 milioni di ettolitri di vino, rispetto ai 3,8 milioni dell'anno precedente. Un calo percentuale a due cifre che si collega alla diminuzione degli ettari vitati, passati da 103mila a 95mila a causa di una doppia tornata di estirpi dei vigneti.