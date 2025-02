Lalucedimaria.it - 19 febbraio: immagine della Madonna dell’Addolorata di Campiveri trasuda e accadono miracoli

Leggi su Lalucedimaria.it

In questo giorno diricorre l’anniversario di un fatto prodigioso che riguarda una miracolosaAddolorata dida cui è fuoriuscito sudore. Molte devozioni traggono origine da episodi prodigiosi che si manifestano come emissione di liquidi organici in modo inspiegabile e misterioso. È il casoAddolorata deia . L'articolo 19diproviene da La Luce di Maria.