Sololaroma.it - 120ª europea per Hummels, 1400 in carriera per Ranieri: due tabù contro il Porto

Leggi su Sololaroma.it

Sale l’adrenalina per la gara di ritorno del play-off di Europa League che la Roma andrà ad affrontare domani, alle 18:45, in uno Olimpico carico a molla per spingere la squadra agli ottavi di finale della competizione diventata, ancora una volta, primo obiettivo della stagione. La rifinitura a Trigoria ha di fatto consegnato la squadra al completo a, pronto a schierare l’11 migliore possibile e rodato in questi mesi, ma il matchilnasconde alcune sliding doors molto interessanti, che possono rendere ancora più speciale l’evento.La prima riguarda Mats, pronto al ritorno in campo dopo tre assenze consecutive. La sua esperienza internazionale sarà fondamentale in una partita come quella di domani, certificata anzitutto dai numeri: dovesse giocare, colarriverebbe lagaradel tedesco, alle quali vanno aggiunte 78 apparizioni con la Germania e ben 2 finali di Champions League disputate.