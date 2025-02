Laspunta.it - 100 famiglie per salvare i laghi dei Castelli Romani

Leggi su Laspunta.it

Presso la sede di FabricAlbano, si è tenuto il lancio ufficiale della campagna di sensibilizzazione “100perdei”.L’iniziativa, che ha già visto l’adesione di numerose associazioni locali, fa parte di un’azione a largo spettro volta a proteggere il patrimonio idrico e territoriale dei.Un’Azione Integrata per il Territorio.La campagna si inserisce in un progetto complesso portato avanti dal Coordinamento ambientalista perche comprende:Due recenti immagini della manifestazione a tutela deidei• L’Azione Popolare per Danno Ambientale: un percorso legale e civile volto a tutelare l’ambiente contro quelle amministrazioni pubbliche che con i loro atti amministrativi (varianti al Piano regolatore, deroghe alla determina regionale 445/2009, ulteriori espansioni urbanistiche) compromettono l’equilibrio idrogeologico del territorio.