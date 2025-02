Ilgiorno.it - Zone a rischio: “messe a punto” le telecamere

Aggiornata e riorganizzata la rete di videosorveglianza. E presto in arrivo nuovein particolare nelle frazioni. L’amministrazione comunale di Bollate investe ancora sulla sicurezza. Nelle scorse settimane è stato fatto un importante intervento di manutenzione dellesituate in alcune dellesensibili del territorio considerate a. Ora grazie ai sistemi intelligenti di cui le apparecchiature sono dotate le forze dell’ordine potranno analizzare in modo più preciso quello che succede, e in caso di reati avranno a disposizione immagini molto dettagliate. Altrettanto importante è stata la la riorganizzazione del "quartier generale", ovvero della Centrale Operativa nella quale sono stati installati nuovi grandi monitor che consentono la visione agevole e precisa delle immagini, registrate nel rispetto della privacy e dei regolamenti.