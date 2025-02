Bergamonews.it - Zogno, da settembre 24 bambini al nuovo asilo nido

. Si amplia ancora l’accoglienza all’comunale “Primi passi” di. Recentemente, infatti, l’ATS ha confermato l’accreditamento dell’unità d’offerta per un totale di 24a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Un ampliamento che conferma il trend positivo di una struttura inaugurata lo scorso, che vede aumentare il numero di iscritti dai 14 iniziali ai 18 di inizio anno fino, appunto, ai 24 previsti nelprossimo.“Un importante traguardo per molte famiglie della nostra comunità, ma anche per quelle dei comuni limitrofi – spiega Anna Galbiati, assessore ai Servizi Sociali del comune brembano – che permette così di accogliere un numero maggiore di piccoli in un ambiente sicuro e stimolante”. Un’ottima partenza per l’, realizzato all’interno del plesso scolastico di via San Bernardino (grazie ai lavori di riqualificazione che hanno riguardato anche la scuola dell’infanzia) e gestito dalla cooperativa Raggio di Sole.