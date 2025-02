Zelensky | non accetto colloqui senza noi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato di avere rinviato il suo viaggio in Arabia Saudita che era previsto per domani. La motivazione addotta daè che non vuole che la sua visita venga vista come un avallo aidi Riad fra Usa e Russia in asdi rappresentanti di Kiev. "Non accettiamo negoziatidi noi" Ha detto di avere saputo deiUsa-Russia di Riad dalla stampa e ha formulato la richiesta di "equi" nei quali vengano coinvolti anche la Turchia, l'Unione Europea e la Gb.