Lettera43.it - Zelensky rinvia la visita in Arabia Saudita: «Abbiamo saputo dell’incontro Russia-Usa dai media»

Leggi su Lettera43.it

Il presidente ucraino Volodymyrha deciso di rimandare la suain, prevista inizialmente per il 19 febbraio, dopo aver appresotra rappresentanti russi e americani a Riad. «Siamo onesti e aperti mentalmente, non voglio coincidenze. Ecco perché non andrò in» ha dichiaratodalla Turchia, sottolineando che l’Ucraina non è stata coinvolta nei colloqui che riguardano il suo stesso futuro: «-Usa dai». Ha poi aggiunto di aver concordato con le autorità saudite di spostare laal «10 marzo».Il vertice Usa-a Riad (Getty Images).Il consigliere del Cremlino Ushakov: «Le trattive con gli Usa partiranno quando vorrà Putin»Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha attaccato la leadership ucraina, affermando chee la sua squadra «vanno fatti ragionare e ricevere una bacchettata sulle mani», in riferimento a un presunto attacco ucraino contro una stazione di pompaggio dell’oleodotto del Caspio.