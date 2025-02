Lapresse.it - Zelensky in Turchia: “Negoziati tra Usa e Russia alle spalle di Ucraina e Europa”

Leggi su Lapresse.it

Volodymyrad Ankara, in, ha annunciato di aver rinviato il viaggio Arabia Saudita previsto per questa settimana, adducendo il fatto che i funzionari dell’non sono stati invitati al vertice tra Stati Uniti enel regno per negoziare la fine del conflitto. Il presidente ucraino ha spiegato di voler evitare che la sua visita fosse collegata ai colloqui e ha dichiarato che il viaggio è stato riprogrammato per il 10 marzo. “Iper porre fine alla guerra dellainnon dovrebbero svolgersispdelle parti coinvolte” ha dichiarato