Inter-news.it - Zazzaroni non aspettava altro: «Lautaro Martinez da 5 in Juventus-Inter»

Leggi su Inter-news.it

Al termine della sconfitta contro la, Ivanha commentato la partita fatta dall’all’Allianz Stadium che vale la terza sconfitta in questa stagione. Il Direttore del Corriere dello Sport critica aspramente la prestazione di, come se non aspettasse.AL SOLITO ALL’ATTACCO – Dopo la sconfitta dell’contro la, Ivannon ha risparmiato critiche alla squadra di Inzaghi, dipingendo una prestazione disastrosa e un’incapace di gestire i momenti chiave della partita. Il direttore del Corriere dello Sport ha sottolineato gli errori nerazzurri, affermando che la squadra ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare. Il commento disembra eccessivamente severo e, in alcuni punti, persino contraddittorio. Se da un lato è vero che l’ha mancato un’occasione importante, dall’bisogna riconoscere che laha saputo approfittare dei suoi punti deboli con un secondo tempo più aggressivo.