Zanetti: «Sempre grato al presidente Moratti, mi ha regalato una vita meravigliosa! La sera della finale di Madrid…»

Il racconto del vicepresidente nerazzurro

Sono passati esattamente 30 anni dall'acquisto di Javier Zanetti, che divenne poi una bandiera dell'Inter nella sua lunghissima carriera. L'attuale vicepresidente nerazzurro ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del rapporto con l'ex numero 1, Massimo Moratti, che lo acquistò 30 anni fa.

ACQUISTO DELL'INTER- «30 anni fa Moratti mi acquistò? E fu magia per il club, per i tifosi. E anche per me! Ero uno sconosciuto, a certi livelli giocavo da appena tre anni in Argentina. E con me, a Milano, arrivò Sebastián Rambert, che era invece capocannoniere ai tempi. Nemmeno voi giornalisti mi avevate riconosciuto (sorride)».