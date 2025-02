Zamboni rilegge e canta Pasolini Un profeta ancora contemporaneo

Quotidiano.net - Zamboni (ri)legge e canta Pasolini. Un profeta ancora contemporaneo

Per Massimole celebri iniziali di Pier Paolo– PPP – stanno per “Profezia è Predire il Presente“: così il musicista reggiano titola il suo spettacolo dedicato al poeta, ora in un cd accompagnato da un libretto (Le Vele - Egea Records).stesso sapeva di questo suo dono, o forse era una maledizione: sapeva di riuscire a cogliere, negli abissi della vita osservata, vissuta e bruciata, i segni di quel che avviene e avverrà. Nell’ultima intervista della sua vita, quella con Furio Colombo, che lo impegnò fra le 16 e le 18 del 1° novembre 1975, poche ore prima d’essere ucciso sulla spiaggia di Ostia, PPP spiegò così la sua condizione di uomo e di intellettuale: "Voglio dire fuori dai denti: io scendo all’inferno e so cose che non disturbano la pace di altri. Ma state attenti.