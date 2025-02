Zaccardi | Eni patto con Egitto e Cipro per dare più gas all' Europa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Eni sigla un accordo per lo sfruttamento del gas naturale del giacimento cipriota Cronos. L'amministratore delegato Claudio Descalzi ha firmato ieri un'intesa con il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie della Repubblica Araba d'Karim Badawi, il Ministro dell'Energia della Repubblica diGeorge Papanastasiou, e con TotalEnergies per esportare il gas nel Mediterraneo passando per l'. Il presidente egiziano Abdel FattahAl-Sisi e il presidente cipriota Nikos Christodoulides hanno presieduto alla firma, che ha avuto luogo durante la cerimonia di apertura di “Egypes”, il principale evento energetico in. L'accordo, si legge in una nota, «rappresenta una concreta pietra miliare per la creazione di un hub del gas nel Mediterraneo orientale, facendo leva sulle infrastrutture esistenti ine posizionandocome produttore ed esportatore di gas».