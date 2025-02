Internews24.com - Yuri Alberto Inter, l’agente conferma! ll club nerazzurro segue l’attaccante del Corinthians

di Redazione! lldel Corinthians. Tutti i dettagli sulla possibile trattativaIl giornalista di R7 Esportes, Jorge Nicola, ha fornito aggiornamenti sulla notizia emersa ieri dal Brasile, relativa a un possibileesse calciomercatoperdel Corinthians,. Sembrerebbe chedi, André Cury, abbia rivelato che l’stando da vicino la situazione del giocatore e dispone delle risorse finanziarie necessarie per soddisfare la richiesta di 25 milioni di euro. Al momento, non sono in corso trattative ufficiali, ma ilcontinua a monitorare l’evolversi della situazione. È importante ricordare che lo Zenit San Pietroburgo, ex squadra del, detiene ancora il 50% dei suoi diritti economici.