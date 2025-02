Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Febbraio 2025

A questo punto non perdiamo altro tempo e diamo un'occhiata qui sotto quali sono i titoli che arricchiranno il Game Pass nel corso di questo mese:

Avowed (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – February 18
Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass

EA Sports F1 24 (Cloud, Console, and PC) EA Play – February 20
Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – February 20
Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Xbox Game Pass Standard

Watch Dogs: Legion (Cloud, Console, and PC) – February 25
Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Xbox Game Pass Standard