Zonawrestling.net - WWE: Triple H introduce i WWE ID Championships

Leggi su Zonawrestling.net

Il programma ID della WWE sta facendo scalpore mentre la compagnia continua a cercare e mettere sotto contratto i migliori talenti indipendenti. Ora, però, queste stelle nascenti hanno un nuovo premio per cui lottare.H è intervenuto su X quest’oggi per rivelare i nuovissimi WWE ID, consolidando il programma come un vero terreno di prova per la prossima generazione di WWE Superstar.“I migliori talenti del wrestling indipendente sono stati selezionati. e ora è il momento di mettere in luce i migliori tra i migliori. Ecco un primo sguardo ai WWE IDmaschili e femminili di @WWEID.”The top independent wrestling prospects have been ID’d. and now, we’re ready to spotlight the best of the best. Here’s your first look at the Men’s and Women’s @WWEID