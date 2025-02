Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins sarà ad Elimination Chamber, sconfitto Finn Balor per l’ultimo posto

Manca sempre meno al PLEe all’ultima chance per sei Superstar di guadagnarsi un match titolato a WrestleMania 41.unmaschile dal livello altissimo, prima di stanotte erano già qualificati al match John Cena, CM Punk, Damian Priest, Logan Paul e Drew McIntyre, a loro si è aggiuntoche ha trionfato in uno spettacolare main event contro.La bestia nera diLa storia traè molto lunga e rappresenta uno spartiacque nella carriera dell’irlandese, che diventò il primo campione Universale della storia proprio sconfiggendo il visionario, ma fu costretto a rinunciare a quel titolo 24 ore dopo il match a causa dell’infortunio riportato in seguito ad una Buckle Bomb di. Da quel momento le strade dei due si sono incrociate più volte, ma quasi semprene è uscito vincitore soprattutto quando la posta in palio era alta.