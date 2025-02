Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins parla di un suo possibile ruolo dirigenziale nella compagnia

ha di nuovo messo gli occhi sul titolo WWE, un obiettivo ambizioso che lo ha sempre motivato. Recentemente, si è qualificato per l’Elimination Chamber del 1° marzo, evento cruciale che lo vede come uno dei sei contendenti pronti a sfidare Cody Rhodes per l’Undisputed WWE Championship a WrestleMania 41. Questa qualificazione rappresenta un’opportunità significativa perdi riaffermare il suo dominio sul ring e di aggiungere un altro prestigioso titolo al suo impressionante palmarès.Le aspirazioni dirigenziali diTuttavia, sembra chepossa avere in mente qualcosa di più rispetto alle sole attività sul ring.ndo con Bloomberg, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro della sua carriera, accennando a conversazioni che hanno avuto luogo riguardo a un potenzialein WWE.