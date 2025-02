Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn e Kevin Owens si sfideranno in un match non sanzionato a Elimination Chamber

Con l’alle porte, la puntata di RAW di questa settimana ha affrontato diverse storyline, preparando il terreno per l’evento.è stato al centro dell’attenzione per tutta la serata. Atteso a RAW, la sua presenza non è passata inosservata, considerando tutto ciò che ha in ballo in WWE.ha aperto lo show con un promo, accolto da una grande ovazione del pubblico del North Carolina.ha riflettuto a lungo sulla sua storia con. Insieme ne hanno passate tante, tra tradimenti, riconciliazioni e momenti dimenticati nel tempo. Questa volta, però, non ci sarà né perdono né oblio, perchéha cercato di porre fine alla sua carriera con una Package Piledriver. Il suo errore? Non aver completato il lavoro. Oraè pronto a vendicarsi.