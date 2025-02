Zonawrestling.net - WWE: Roxanne Perez si prende l’ultimo posto per Elimination Chamber, decisive Bianca e Naomi

Lo scorso venerdì a SmackDown abbiamo visto un video che potrebbe rappresentare la svolta nel mistero dell’assalto a Jade Cargill. In un breve video Nick Aldis ha mostrato aBelair che, mentre Jade Cargill veniva soccorsa, Raquel Rodriguez e Liv Morgan si allontanavano dalla scena. Perè stata una liberazione, in quanto era lei la principale indiziata di questi mesi visto che subentrando aldi Cargill si è presa anche la cintura di campionessa di coppia e assieme aha promesso di andare a Raw a regolare i conti con Liv e Raquel.Lotta perDoppia preoccupazione per Raquel Rodriguez questa notte, impegnata nelmatch di qualificazione percontroe allo stesso tempo conscia di essere nel mirino delle campionesse di coppia.