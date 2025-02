Zonawrestling.net - WWE: la vera ragione dietro l’assenza di Rhea Ripley a RAW

si è distinta per la sua assenza da WWE Raw, ma ora è stata rivelata ladella sua assenza. Nel frattempo, Charlotte Flair ha scelto il suo match per WrestleMania dopo aver vinto il Royal Rumble, lasciandoancora incerta su chi affronterà per il Women’s World Championship a WrestleMania 41.L’attesa per Elimination Chamberaffronterà la vincitrice dell’Elimination Chamber match il 1° marzo. Tra le partecipanti che si sfideranno per guadagnare questa opportunità ci sono Liv Morgan, Roxanne Perez, Bayley, Alexa Bliss, Naomi e Bianca Belair. È un momento cruciale per queste atlete, ognuna delle quali mira a ottenere un vantaggio decisivo. Ma per ora, mentre queste donne cercano di ottenere un vantaggio in vista di quell’incontro,si sta godendo un meritato periodo di riposo lontano dal ring.