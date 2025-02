Zonawrestling.net - WWE: Interesse per due free agent britannici

La WWE si sta avvicinando al periodo più caldo dell’anno, quello di WrestleMania, e sulla strada verso l’evento più importante farà tappa in Europa nel mese di marzo. Un’occasione per noi fan europei di partecipare non solo a house shows, ma anche a registrazioni di RAW e SmackDown, oltre che di vedere dal vivo alcune star, tra cui John Cena. Sarà per la federazione anche l’occasione di organizzare, come spesso accade, anche dei tryout in vista dell’ingaggio di eventuali nuove star. E sembra proprio che un paio di nomi stiano stuzzicando le idee della dirigenza.Grandeper due ex NXTCome riportato da Corey Brennan di Fightful Select, infatti, ci sarebbe un fortissimoin WWE per Rhio e soprattutto per Man Like DeReiss. In particolare, molti wrestler in WWE starebbero spingendo perché entrambi firmino con la compagnia: entrambi hanno in passato fatto delle apparizioni in NXT UK, e lo scorso anno, durante un periodo trascorso negli Stati Uniti, si sono allenati nella Hart Dungeon, la palestra di Natalya e Tyson Kidd.