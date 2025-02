Zonawrestling.net - WWE: Dakota Kai si guadagna una chance al Titolo Intercontinentale Femminile durante RAW

Nella puntata di RAW di questa settimana, c’erano diverse questioni da risolvere in vista di Elimination Chamber, tra cui la scelta della nuova contendente numero 1 al.La risposta è arrivata propriolo show, quandoKai ha affrontato Ivy Nile in un match ad alta posta in gioco.A bordo ring, Lyra Valkyria ha osservato attentamente le due sfidanti, studiando da vicino la sua prossima avversaria. Il match è stato combattuto, con un continuo scambio di mosse e diversi schienamenti quasi riusciti. Ivy è riuscita a sfuggire alla GTK di Kai e ha poi bloccato l’avversaria in una Ankle Lock. Tuttavia, Kai ha ribaltato la situazione, mandando Nile sull’apron e colpendola con uno Stomp, facendole sbattere la testa contro il ring.WWE Women's Intercontinental Championship #1 Contender's Match:Kai defeats Ivy Nile #WWE #WWERAW pic.