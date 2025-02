Oasport.it - WTA Dubai 2025: Kenin si regala la sfida con Paolini, avanti Swiatek

Il secondo WTA 1000 stagionale sta continuando are spettacolo ed emozioni. Oggi però, la giornata di tennis, è stata particolarmente lunga. La pioggia ha mandato in tilt i meccanismi del WTA diedizione. Il maltempo ha provocato disagi, specialmente alle atlete. Tra quelle coinvolte e costretta a giocare un incontro per più di otto ore troviamo la nostra atleta azzurra Jasmine. Le continue interruzioni non hanno però scalfitoche ha eliminato la tedesca Eva Lys con il punteggio di 6-2 7-5. Nel corso del prossimo turno la tennista del Bel Paese affronterà la beneficiaria della wild card Sofia. Anche la statunitense ha calpestato nelle scorse ore il cemento outdoor della capitale dell’Emirato died ha estromesso la numero 21 del ranking mondiale Marta Kostyuk.