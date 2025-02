Wta 1000 Dubai 2025 | la pioggia non ferma Paolini vittoria dopo una pausa di cinque ore contro Lys

Leggi su Sportface.it

Esordio conper Jasminenel Wtadi. L’azzurra, testa di serie numero 4 e campionessa in carica del torneo, ha superato la qualificata tedesca Eva Lys con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco. Gara molto tribolata, dal momento che si è concluso oltre otto oreil suo inizio, a causa delle numerose interruzioni dovute alla. La toscana classe ’96 non ha però perso la concentrazione, e al definitivo rientro in campo ha archiviato rapidamente la pratica. Nel prossimo turno,attende la vincente del match tra la statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Marta Kostyuk.WTA, Tennis Damen QATAR OPEN TENNIS TOURNAMENT ROUND OF 32 Jasmineof Italy competes in her round of 32 match against of France during the WTA Qatar TotalEnergies Opentennis tournament at the Khalifa International Tennis Complex in Doha, Qatar, on February 11,