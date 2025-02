Sport.quotidiano.net - World Amateur Golf Challenge: vince Morelli. In palio c’è l’accesso al Mondiale Dilettanti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica 16 febbraio il circuitoha fatto tappa alMontelupo. Giornata fredda ma con cielo azzurro per gli oltre 70 giocatori che hanno raggiunto Montelupo Fiorentino per conquistare punti preziosi per il ranking. Al termine della stagione, infatti, i migliori assoluti e quelli di categoria verranno invitati negli Stati Uniti per rappresentare l’Italia nel campionato. MatteodelParco di Firenze ha vinto la gara con 73 colpi, solo tre oltre il par destinato ai professionisti. In prima categoria Francesco Ricci (65) delUgolino ha vinto sul giocatore di casa Maurizio Martini (69). In seconda categoria circoli sul podio invertiti: è stata infatti Maria Parasca (67) socia di Montelupo a precedere di misura il fiorentino Daniele Rimetti.