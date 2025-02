Juventusnews24.com - Walkaround Juve pre Psv: bianconeri al Philips Stadion! FOTO e VIDEO della vigilia di Champions League

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24pre PSV: isono sul prato deldiÈ tempo di walk around per lasul terreno di gioco del. Dopo essere arrivati in Olanda, gli uomini di Thiago Motta sono arrivati nel predetto impianto che ospiterà il ritorno dei playoff dicontro il PSV.L’attenzione, poi, sarà spostata alla conferenza stampa di Thiago Motta, che parlerà insieme a un giocatoreVecchia Signora alle ore 18:15.Leggi suntusnews24.com