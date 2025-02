Lanazione.it - Volley Serie D Rainbow supera Santo Stefano

LA SPEZIA0 (25-23 / 25-12 / 25-16)La Spezia: Allegretto, Annarelli, Bado, Bencaster, Bottaini, Deste, Grandeaux, libero Pilli. All. SaccomaniMagra: Cesqui, Loria, Maggi, Mazzocca, Parentini, Pedrelli, Posati Rossini, libero Guidi. All. Ferraro Arbitro: Sabato PRATI DI VEZZANO – Successo netto dellaLa Spezia che si aggiudica in tre set e con merito il derby contro il combattivoMaga. "Abbiamo espresso una buona pallavolo – ha commenta la sfida coach Saccomani – contro un avversario forte fisicamente e ben allenato. Sapevamo dell’importanza della partita e le ragazze l’hanno preparata in maniera esemplare durante la settimana". Nella prima frazione della gara l’equilibrio è stato una costante, tanto che per chiudere 25-23 le locali hanno faticato parecchio.