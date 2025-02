Sport.quotidiano.net - Volley serie B1 femminile. Un’altra impresa per Riccione. Blitz e terzo posto blindato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ennesimaper la Lasersoftin un campionato di B1 giocato da neopromossa. La squadra di coach Piraccini mantiene ben saldo ilgrazie al netto successo esterno a Castel D’Azzano, sul campo della Smapiù Arena. Lo 0-3 è netto e con pochi rimpianti per le locali. La Lasersoft parte subito forte, va sul 13-20 nel primo set e chiude in scioltezza sul 18-25. Nel secondo c’è più equilibrio, Castel D’Azzano non molla e arriva fino al 20-20, poiha lo spunto giusto per il 21-25. Infine, nel, di nuovo la Piraccini-band a menare le danze fin dall’avvio, col 12-18 a tradursi nel 19-25 che pone il sigillo sul match. Il prossimo weekend sarà di pausa, il girone C di B1 tornerà in campo a inizio marzo per la quarta di ritorno. Il tabellino: Montesi 1, Chisté, Tallevi 16; Saguatti 18, Morolli 1, Bologna 3, Gabellini, Spadoni 9, Gugnali, Calvelli 7, Tobia, Calzolari, Vidali.