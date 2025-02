Volley Milano a due set dai quarti di Champions Chieri e Roma sognano il derby di finale in Challenge

Leggi su Sportface.it

Turno infrasettimanale dedicato alle Coppe Europee per ilfemminile: Italia in campo coninLeague, Novara in Cev Cup,inCup. Quattro squadre italiane dunque impegnate in questo turno infrasettimanale in Europa, che decide il passaggio del turno. In tutte e tre le competizioni continentali, infatti, si giocano le gare di ritorno dei rispettivi turni. InLeague si giocano i Playoff, in Cev Cup idi, mentre inCup sono in corso le semifinali. L’Italia spera di vedere proseguire anche queste quattro squadre per rimanere a pieno regime e confermarsi una delle Nazioni più forti nel panorama europeo (e non solo). Del resto, il campionato italiano è molto competitivo e tutte le compagini italiane sono abituate a lottare su tutti i palloni e determinazione e concretezza sono fondamentali per rimanere in corsa per i trofei.