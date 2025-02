Sport.quotidiano.net - Volley In C sconfitta indolore per Massa Carrara. Gli apuani chiudono la regular season al 3° posto

Kabel Prato 30 KABELPRATO: Alpini, Bandinelli, Civinini, Conti, Corti, Mazzinghi, Meoni, Nincheri, Noferi, Pezzoli, Postiferi, Sottani, Trancucci, Villani. All. Novelli. PALLAVOLO: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei. Arbitri: Gronchi e Bambusa. Parziali: 25-8, 25-19, 25-22. PRATO – La Pallavoloha chiuso lain malo modo, perdendo nettamente in casa della seconda in classifica. Si è trattata di unavisto che gli, complice il contemporaneo stop della Grandi Turris Pisa, hanno mantenuto il terzo. "Abbiamo incontrato una squadra ostica – ha commentato lo schiacciatore Alessandro Mosca – con delle ottime individualità che non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco.