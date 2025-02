Oasport.it - Volley femminile, Novara travolge il Plovdiv e vola in semifinale di CEV Cup

ha travolto il Maritzacon un perentorio 3-0 (25-21; 25-19; 25-14) nel ritorno dei quarti di finale della CEV Cup di, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi, che domenica pomeriggio avevano spaventato Conegliano trascinandola al tie-break in Serie A1, hanno replicato il successo con il massimo scarto ottenuto due settimane fa tra le mura amiche del PalaIgor e si sono così qualificate alle semifinali.Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi se la dovranno ora vedere contro la vincente del confronto tra il Bielsko Biala e il THY Istanbul (le polacche si sono imposte per 3-1 nel confronto d’andata contro le turche, che cercheranno il ribaltone di fronte al proprio pubblico). La partita odierna è stata a senso unico, come da pronostico della vigilia: le Zanzare hanno operato l’allungo nelle battute iniziali dei tre set contro la poco quotata compagine bulgara e hanno chiuso i conti in poco più di un’ora di gioco.