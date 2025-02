Oasport.it - Volley femminile, Chieri si regala la finale di Challenge Cup! Golden set trionfale con il Galatasaray, derby con Roma?

si è qualificata alladellaCup di, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi avevano bisogno di conquistare due set contro ilIstanbul di fronte al proprio pubblico, dopo il successo per 3-1 firmato due settimane fa nella tana della sempre temibile formazione turca. Le ragazze di coach Giulio Bregoli si sono imposte nel primo parziale, ma hanno poi prestato il fianco al tentativo di rimonta delle ospite guidate da coach Alberto Bigarelli e sono passate in svantaggio per 2-1La quarta frazione si è rivelata un vero e proprio crocevia al Palazzetto Gianni Asti di Torino:avrebbe conquistato il pass per l’atto conclusivo in caso di vittoria, altrimenti ilsi sarebbe imposto per 3-1 e si sarebbe così giocato unset di spareggio.