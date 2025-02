Volley CEV Cup femminile 2024 25 | Novara fa la voce grossa anche in Bulgaria Plovdiv ko e semifinale conquistata

Leggi su Sportface.it

Tutto facile per la Igor Gorgonzola, che vola alle semifinali della CEV Cup/25. Nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale sul campo del Maritsa, la compagine allenata da Lorenzo Bernardi ha bissato la vittoria in tre set ottenuta nella sfida d’andata al PalaIgor e travolge ancora le bulgare con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-14). Per la formazione piemontese obiettivo raggiunto, con quella che è la quintaeuropea nella sua storia, la prima in CEV Cup dopo tre di Champions League e una di Challenge Cup. La prossima rivale disarà una fra il Bostik Bielsko-Biala e il Thy Istanbul, la formazione turca disputerà giovedì in casa la gara di ritorno, ed è chiamata a ribaltare il 3-1 dell’andata.Happines Igorafter scoring a point during Igor Gorgonzolavs VeroMilano,ball Italian Serie A1 Women match in, Italy, January 05 2025CEV Cup: la cronaca diL’avvio di partita è equilibrato ma favorevole alle piemontesi, che dopo un avvio stentato prendono fiducia e si portano sul 10-6 grazieai muri di Bosio e Aleksic.