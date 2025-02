Quotidiano.net - Volano in Borsa i titoli europei della Difesa: balzi anche del 30% in pochi giorni

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 18 febbraio 2025 -da. Il mercato specula su un aumentospesa per il settore nel Vecchio Continente, con il vertice d'emergenza convocato a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron per fronteggiare l'attivismo dell'amministrazione Usa sul dossier Ucraina, che ha annunciato negoziati diretti con la Russia. Oggi, fra l’altro, èarrivato il monito di Mario Draghi all’Ue: “Presto saremo da soli a garantire la sicurezza di Europa e Ucraina” Ieri lo Stoxx 600 Aerospace and Defense è salito del 4%, con le tedesche Renk Group e Rheinmetall balzate rispettivamente del 17,4% e del 14,1%. La svedese Saab ha messo a segno un rialzo del 16,1%, la britannica Bae System dell'8,96%. in Italia Leonardo ha guadagnato l'8,14%. Oggi ancora segno positivo per tutti idel comparto.