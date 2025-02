Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, Kolo Muani ha ribaltato tutto! E senza rinnovo del contratto… Le ultime sul futuro

di RedazioneNews24ha! Edel contratto. Lesuldel centravanti serbo, in scadenza nel 2026Zero minuti nel derby d'Italia contro l'Inter, sette panchine nelleotto partite, cinque di fila in campionato e un solo gol nel 2025. Questi numeri descrivono il momento no di Dusan.L'arrivo alla Juve di Randalha completamentele gerarchie in attacco, con il serbo che non è più centrale nel progetto di Thiago Motta.un cambio di marcia al momento non pronosticabile sarà addio in estate a un anno dalla naturale scadenza del contratto, come scrive il Corriere dello Sport.