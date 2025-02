Ilgiorno.it - Vittime di maltrattamenti. Il centro “La metà di niente”: richieste di aiuto aumentate

Violenza contro le donne in aumento nel Lodigiano "cerchiamo nuove volontarie, di lavoro ce n’è molto!". Parte alla fine di questa settimana, il corso di formazione per volontarie, promosso dall’associazione “L’orsa minore“ di Lodi, ente gestore delantiviolenza “Ladi“ di Lodi. Si cercano nuove leve, pronte a sostenere chi, purtroppo, deve confrontarsi con violenza di genere, a tutti i livelli. Il bilancio degli interventi registrati nel 2024, confrontati con quelli del 2023, parla di un ulteriore aumento del grave fenomeno. Le donne che si sono rivolte alantiviolenza di Lodi nel 2024, infatti, sono state 396. Per 208 di loro sono stati predisposti percorsi di prima accoglienza (per capire se si trattava di violenza o alta conflittualità) e ci sono state 165 prese in carico.