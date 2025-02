Romadailynews.it - Viterbo: da Roma a Soriano nel Cimino per spacciare droga, arrestato 27enne

Un ventisettenneno, fermato per controllo dai carabinieri mentre era alla guida della sua auto anel, e’ statoper. Il giovane e’ stato trovato in possesso di circa 1,8 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri di cellophane.La perquisizione e’ stata estesa ad un casale nella sua disponibilita’ a Caprarola e alla sua abitazione nella capitale, e ha consentito di rinvenire e sequestrare un panetto di circa 41,2 grammi di hashish, circa 0,65 grammi di hashish in due involucri di cellophane, bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento della stessa sostanza illecita.L’uomo e’ statoin flagranza perche’ ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Agenzia Nova