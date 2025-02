Dayitalianews.com - Violenze fisiche e psicologiche sui bambini dell’asilo, arrestata un’educatrice romagnola

Sono scattate le manette perche lavorava in una scuola dell’infanzia in Emilia Romagna, nella Valle del Rubicone, poiché si sarebbe resa protagonista di gravi maltrattamenti fisici e psichici nei confronti dei suoi. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Cesenatico su ordine del gip di Forlì su richiesta della Procura della Repubblica.LeErano arrivate molte segnalazioni di presuntedella donna nei confronti dei, così è partita l’indagine svolta con la massima discrezione con il coordinamento del sostituto procuratore di Forlì che ha permesso di raccogliere prove molto pesanti nei confronti dell’educatrice, tali da giustificare il suo arresto.Le autorità competenti continueranno nell’indagine per fare piena luce su quanto effettivamente successo tra le mura scolastiche.