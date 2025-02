Lanotiziagiornale.it - Violato l’anonimato dei candidati: annullato il concorsone per la scuola

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il Tar delle Marche hail concorso ordinario Pnrr per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie di cinque regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Il motivo? Una violazione del: aiera stato chiesto di scrivere nome e cognome sui fogli della prova pratica. Un errore con conseguenze devastanti. Il Ministero dell’Istruzione dovrà ora rifare la prova e riscrivere la graduatoria. Migliaia di docenti, che avevano già sostenuto un iter lungo e faticoso, sono costretti a ripartire da capo. Il tutto per il flop della macchina concorsuale. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto che il ministro Valditara si presenti urgentemente in Commissione cultura a dare spiegazioni.Un concorso da rifare, unanel caosÈ solo l’ultimo capitolo di una serie di concorsi pubblici gestiti in modo fallimentare sotto l’attuale governo.