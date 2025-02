Ilgiorno.it - Vinyl Market a Milano: il ritorno del mercato del vinile al WAO Isola

WAO, spazio di coworking nel cuore del quartiere di, ospita nuovamente un evento imperdibile per gli amanti della musica e del, appuntamento mensile in collaborazione con Records Family Groove. Sabato 22 febbraio gli spazi di WAOsi trasformano in un vero e propriodel, con oltre quindici espositori che metteranno in mostra più di 25mila dischi, tra cui vinili 33 e 45 giri, picture disc, Cd e musicassette. Sarà possibile trovare rarità, ristampe e versioni in LP degli album del momento, spaziando tra grandi classici del passato, rock, pop e rap contemporaneo. Un’esperienza tra musica, cibo e divertimento,non è solo musica: sarà l’occasione per trascorrere una giornata all’insegna della convivialità, grazie al bar di WAOche resterà aperto tutto il giorno.