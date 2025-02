Metropolitanmagazine.it - Vin Diesel annuncia che farà parte di un altro enorme franchise cinematografico

Vinha regalato il primo sguardo al suo prossimo adattamento di Rock ‘Em Sock ‘Em Robots sui social. La star di Fast & Furious ha pubblicato quella che sembra essere una concept art per il film su Instagram, con due robot da boxe, uno verde e uno rosso, con la didascalia “I sogni d’infanzia prendono vita.“. Questo segna il primo aggiornamento sul progetto da luglio 2023, quando Mattel ha confermato che il film era ancora in fase di sviluppo. Rock ‘Em Sock ‘Em Robots è statoto per la prima volta nell’aprile 2021 come una collaborazione tra Universal Pictures, Mattel Films e la società di produzione One Race Films di. Ryan Engle, noto per aver adattato Rampage, ha scritto la sceneggiatura che seguirà un padre e un figlio che formano un improbabile legame con una macchina da guerra.