Sport.periodicodaily.com - Viktoria Plzen-Ferencvaros: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno del playoff di Europa League 2024/2025. I padroni di casa puntano davanti ai propri tifosi a ribaltare la rete di svantaggio subita all’andata.si giocherà giovedì 20 febbraio alle ore 21 presso la Doosan Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa devono vincere con almeno due reti di scarto per rimediare alla sconfitta di misura patita all’andata. La prima fase di Europa Leagueà stata chiusa in 16esima posizione con 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. In campionato la squadra di Koubek viaggia al secondo posto con 12 lunghezze di ritardo dallo Slavia Praga capolista. Gli ungheresi hanno fatto lo stesso cammino degli avversari nella prima fase di Europa League, ovvero 12 punti e 17esimo posto in classifica.