Parmatoday.it - Vignali: "Chiusura Definitiva della 'Casa Verde' a San Leonardo"

Leggi su Parmatoday.it

Pietroha espresso profonda preoccupazione riguardo alla persistente situazione di degrado e insicurezza legata alla cosiddetta "" situata in via Trento 65, nel quartiere San. "L'immobile, da anni in stato di abbandono, è diventato un punto di riferimento per.