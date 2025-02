Lanazione.it - Vigilante ferito col machete: "Non ho avuto paura. Ora torno al mio lavoro"

Ancora qualche giorno e poi tornerà al suo posto, nel supermercato Conad di via Guido Monaco a fare vigilanza. E’ determinato Abdoullah Mballo, il 33enne aggredito con un macete venerdì scorso, il 14 febbraio, nel tardo pomeriggio. Nessun desiderio di cambiar vita o segni di. Solo i punti di sutura, 28, che il giovane nasconde sotto un cappellino di lana. "Ancora qualche giorno di riposo, ma il 26 febbraio tornerò di nuovo al mio? No, non ne ho. Quello che è successo poteva accadere ovunque e a chiunque. Io faccio il mio dovere. Non ho nulla di cui aver timore" spiega Abdoullah dal divano giallo di casa sua. Un appartamento che condivide con altri connazionali. La cucina, la tazzina di caffè sul tavolo. Le stanze da letto. Segni di normalità, quella che Abdoul ha cercato da quando sei anni fa è arrivato in Italia dal Senegal.